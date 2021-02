Si chiama Joey Didulica e, a primo impatto, il suo nome non evoca ricordi particolari.

Spulciando però nel suo passato, si scopre che ha condiviso lo spogliatoio dell’Ajax con Zlatan Ibrahimovic, stringendo un sincero rapporto di amicizia raffreddatosi poi con la lontananza e il passare del tempo. Tanti sono gli aneddoti che legano Didulica a Ibrahimovic, tutti legati all’esperienza all‘Ajax, rispolverata in questi giorni dall’ex compagno dello svedese.

Quella volta al McDonald’s

Numerosi i retroscena rivelati da Joey Didulica a Pianeta Milano, tra questi anche uno riguardante il McDonald’s: “un giorno andammo da McDonald’s. Correva l’anno 2001 o 2002, non ricordo esattamente. Io guidavo, Zlatan effettuò l’ordine: ‘voglio due Big Mac, questo, questo e quest’altro’. Una volta fatto l’ordine al drive through, parcheggiai la macchina per aspettare che ci portassero il cibo. Arrivò questo tizio con due buste di McDonald’s piene di hamburger. Mi girai e chiesi a Zlatan se avesse pagato, ma lui mi rispose: “‘hai visto Joey? Io sono Zlatan e Zlatan non paga per McDonald’s’. Scoppiai a ridere, ma non mi disse che conosceva quel tizio“.