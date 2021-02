Ecuador, pistola puntata in faccia durante un collegamento tv: paura per un giornalista [VIDEO]

Un collegamento televisivo trasformatosi, in poco tempo, in un vero e proprio incubo.

Il protagonista è un giornalista ecuadoregno che, poco fuori dallo stadio Monumental, si è visto puntare in faccia una pistola da un malvivente. Le telecamere hanno ripreso l’uomo con l’arma in pugno minacciare il giornalista, che ha dovuto consegnare insieme a un altro collega il suo cellulare al ladro, che poco dopo si è dileguato in sella a un motorino.