Una storia davvero assurda arriva dalla Francia, dove il bus del Louhans-Cuiseaux ha lasciato in autogrill un giocatore. Il club di quinta divisione francese si stava recando in pullman a Belfort per il settimo turno di Coppa di Francia, quando i dirigenti hanno deciso di fare una sosta in una stazione di servizio. Alla ripartenza del bus, nessuno si è accorto dell’assenza di Njoh-Eboah, attardatosi in autogrill e rimasto dunque a piedi in autostrada.

Il recupero

Accortisi dopo qualche minuto dell’incresciosa situazione, i dirigenti del Louhans-Cuiseaux hanno mandato un’auto a recuperare Njoh-Eboah, che avrebbe dovuto addirittura partire titolare nel match contro il Belfort di Coppa di Francia. Purtroppo, a causa di questo inconveniente, il giocatore si è dovuto accomodare in panchina, assistendo però alla vittoria dei suoi compagni, riusciti a imporsi con il punteggio di 1-3 e dunque a superare il turno.