Una storia splendida, che conferma come la forza di volontà sia il motore più potente per superare ogni ostacolo, anche quello più difficile.

Ne ha da vendere Giorgia Greco, una ginnasta sedicenne di Milano che, nell’ultima puntata di Italia’s Got Talent ha strabiliato i quattro giudici, stregando Federica Pellegrini e spingendola a regalarle il Golden Buzzer, utile per accedere direttamente in finale.

La storia di Giorgia Greco

Giorgia Greco è una ragazza di 16 anni che pratica ginnastica ritmica fin dai primi anni di vita, un sogno rovinato da un tumore alle ossa che, a 7 anni, l’ha costretta a subire l’amputazione della gamba destra. Un colpo durissimo che non ha abbattuto però la ginnasta milanese, che ha portato avanti la sua passione con una gamba sola, facendo dell’equilibrio e della grazia le sue qualità principali. La sua performance a Italia’s Got Talent ha stregato i giudici e, in particolare, Federica Pellegrini, che le ha regalato il Golden Buzzer mandandola dritta in finale. Un premio meritato, per una piccola grande atleta.