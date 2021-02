Un gran gesto di signorilità quello compiuto da Marc Marquez, che ha deciso di rinunciare per intero allo stipendio relativo alla stagione 2020, saltata interamente a causa della fattura dell’omero destro riportata in occasione del primo GP dell’anno, svoltosi a Jerez.

Un comportamento da campione quello del pilota spagnola che, secondo AS, si è visto però negare questa richiesta da parte della Honda. La Casa giapponese infatti ha preso la decisione di corrispondere comunque a Marc Marquez lo stipendio, nonostante la sua prolungata assenza.

Il ritorno di Marquez

Una situazione che sottolinea il clima di grande complicità che si respira all’interno della Honda HRC, dove la sintonia con Marc Marquez è totale. Lo spagnolo, appunto per ricambiare questa vicinanza e considerazione, sta cercando in tutti i modi di anticipare i tempi del suo rientro in pista. Durante lo shooting fotografico a cui l’otto volte campione del mondo ha partecipato, si è discusso del rientro in pista di Marquez, con un notevole ottimismo filtrato sul suo possibile recupero per il GP del Qatar. Nei prossimi giorni, lo spagnolo si sottoporrà a ulteriori test di controllo a Madrid, decisivi per capire se potrà correre o meno a Losail.