La relazione con Cristiano Ronaldo l’ha aiutata ad aumentare la propria popolarità, ma Georgina Rodriguez è riuscita comunque a farsi spazio nel mondo della moda, diventando uno dei volti più richiesti dai brand.

A marzo uscirà una sua intervista alla rivista spagnola InStyle, per la quale ha posato senza veli e raccontato la propria vita, fatta anche di rinunce e di difficoltà. Per questo motivo, Georgina Rodriguez non ha mai dimenticato di aiutare gli altri, spendendosi in prima persona per rendere più semplice la vita della gente meno fortunata.

Fine mese

Georgina Rodriguez non si è nascosta durante l’intervista, rivelando di aver dovuto superare momenti complicati: “è vero che non ho sempre brillato per la mia bellezza, ma sono sempre stata felice. Ho lavorato sodo e ho avuto una vita di sacrifici. L’universo mi ha premiato con la cosa più grande: una bellissima famiglia. Ora che posso, permettermi di aiutare gli altri è quello che più mi soddisfa. So anche cosa vuol dire partire dal basso e non arrivare a fine mese. Mi immedesimo molto con le persone a causa delle mie umili origini“.