Archiviata l’andata della semifinale di Coppa Italia giocata contro l’Atalanta, il Napoli si rituffa sul campionato. Gli azzurri affrontano nell’anticipo della 21ª giornata il Genoa al Ferraris, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Parma. Non sarà però facile avere la meglio sulla squadra di Ballardini, reduce da un filotto di risultati positivi.

Le probabili scelte di Ballardini

Davide Ballardini ha praticamente sciolto tutti i dubbi riguardo la formazione del Genoa, con l’unico ballottaggio che coinvolge Pellegrini e Czyborra, con quest’ultimo in vantaggio. Assenti Biraschi, Cassata e Zapata che sono comunque sulla via del recupero. In attacco Pandev è favorito per affiancare Destro, visti gli acciacchi di Pjaca e Shomurodov.

Le probabili scelte di Gattuso

Gennaro Gattuso perde Ghoulam e Koulibaly causa Coronavirus ma ritrova Fabian Ruiz, negativizzatosi dopo 21 giorni. Recuperato anche Demme, uscito malconcio dal match di Coppa Italia, mentre andranno valutate le condizioni di Insigne, che ha rimediato una forte contusione. In caso non dovesse farcela, pronto Politano.

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Zajc, Badelj, Czyborra; Pandev, Destro;

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Insigne, Petagna, Lozano;

Genoa-Napoli canale tv:

Il match della 21ª Giornata di Serie A fra Genoa e Napoli sarà trasmesso sabato 6 febbraio alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky