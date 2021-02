Il futuro di Messi è sempre più lontano dal Barcellona, l’attaccante argentino è in scadenza di contratto e già adesso può mettersi d’accordo con un nuovo club.

La destinazione preferita non potrebbe che essere il Manchester City, dove lo attendono Pep Guardiola e Txiki Beguiristan, oltre a Ferran Soriano. Persone importanti che, stando a quanto riferito da Pablo Zabaleta, potrebbero giocare un ruolo importante nella scelta di Messi.

L’ammissione di Zabaleta

Interrogato sul futuro di Messi, Zabaleta ha espresso il suo punto di vista ai microfoni del Mirror: “il Manchester City offre le condizioni perfette. Conosce bene Pep, conosce Txiki Begiristain e Ferran Soriano e anche Aguero. Quella di lasciare il Barça sarebbe una decisione importante, ma se è quello che vuole meglio andare in un club in cui ci sono persone che possono aiutarlo ad ambientarsi. Quando sei in un club da parecchio, andare da qualche altra parte può essere strano. Sono certo che anche club come il PSG o la Juventus vorrebbero acquistarlo, ma credo che il City per lui sarebbe il posto migliore in cui andare“.