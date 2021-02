Francesca Sofia Novello mette in chiaro le cose: “senza Vale non sarei dove sono ora? Ecco la verità”

E’ passato un anno ormai dal Festival di Sanremo 2020 e dalle ‘presentazioni’ di Amadeus che hanno fatto tanto discutere. In tanti ricordano ancora le parole dette dal direttore artistico in conferenza stampa per presentare Francesca Sofia Novello, una delle co-presentatrici e della scorsa kermesse canora e fidanzata di Valentino Rossi: “scelta anche per la capacità di stare accanto a un grande uomo, rimanendo un passo indietro“.

La bella modella italiana ha sempre difeso Amadeus, spiegando anche che ha ragione e che la sua frase è stata male interpretata. Francesca Sofia Novello, in questo anno ha dimostrato di essere una ragazza tenace e coraggiosa, di essere solare e semplice al tempo stesso e di avere le idee chiare per quanto riguarda i suoi obiettivi e sogni e la strada per raggiungerli. Il suo fidanzamento con Valentino Rossi viene spesso accostato al successo avuto in questi ultimi anni, ma Francesca Sofia Novello, con educazione e calma, ribadisce sempre che la sua vita sentimentale non è collegata a quella lavorativa.

Anche nei giorni scorsi la bella modella italiana è tornata a parlare di questo argomento. Rispondendo alla domanda ricevuta sui social da un/una fan “hai mai pensato che senza Vale non saresti dove sei ora“, ha messo a tacere tanti pettegolezzi. “No. Sicuramente essere al fianco di un uomo con un nome così importante mi ha dato notorietà, ma sono sempre stata me stessa e ho sempre avuto le idee chiare… sarei arrivata dove volevo arrivare comunque! (Non parlo di popolarità ma di traguardi a livello professionale)“, ha risposto la dolce metà del Dottore.