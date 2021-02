Nuovo amore per Francesca Fioretti? L’ex compagna di Astori è stata paparazzata con Aleksandar Kolarov, terzino dell’Inter di Antonio Conte. La coppia è stata beccata dal settimanale ‘CHI’, che ha pubblicato in esclusiva alcune foto in cui si nota un appassionato bacio tra i due. Secondo le indiscrezioni, Francesca Fioretti e Kolarov si frequenterebbero da alcuni mesi, ma nessuno dei due ha mai ufficializzato la storia.

La verità su Astori

In attesa che emergano nuovi indizi sulla storia tra Francesca Fioretti e Kolarov, l’ex compagna di Davide Astori ha interrotto il proprio silenzio social per esprimere il proprio pensiero sulle ultime novità riguardante l’indagine sul decesso dell’ex capitano viola. Parole dure quelle di Francesca Fioretti, che ha chiesto che venga fatta luce su quanto accaduto quel maledetto 4 marzo 2018.