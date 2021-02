Marc Marquez continua ad aggiornare i suoi tifosi sulle sue condizioni fisiche, ancora non al top dopo le tre operazioni subite al braccio destro.

Lo spagnolo, che si è sottoposto ad una visita di controllo a Madrid che ha dato esito positivo, ha postato nella giornata di oggi una foto delle sue spalle muscolose. Al momento, la differenza tra la sinistra e la destra operata è ancora evidente, ma Marquez continua a lavorare in maniera costante per presentarsi al via del Mondiale 2021 di MotoGP, fissato per il 28 marzo in Qatar.

Ecco la foto: