Prima Matteo Berrettini e poi Fabio Fognini, l’Italia fa la voce grossa agli Australian Open, centrando gli ottavi di finale con i suoi due alfieri.

Il ligure non lascia scampo ad Alex De Minaur, annientandolo in tre set senza lasciargli scampo. Partita dominata in lungo e in largo dall’azzurro, abile a imporsi con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 dopo due ore e nove minuti di battaglia. Un segnale chiaro e forte quello mandato da Fognini, che si guadagna così la possibilità di sfidare Rafa Nadal, capace di eliminare in tre set il britannico Norrie.

Statistiche