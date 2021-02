In poche ore l’Italia sparisce dai radar agli Australian Open, con l’eliminazione in sequenza di Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Se il ligure esce di scena perdendo nettamente contro Rafa Nadal, il romano in campo non ci va nemmeno, ritirandosi per un problema addominale.

Stefanos Tsitsipas dunque accede ai quarti di finale senza giocare, affrontando proprio Rafa Nadal. Erano quattro anni e mezzo che Berrettini non dava forfait prima dell’inizio dell’incontro, dai match nei Futures (2015 e 2016). Una disdetta, capitata proprio nell’anno in cui l’azzurro aveva raggiunto il miglior risultato agli Australian Open.

Fognini spazzato via

Rafa Nadal non lascia scampo a Fabio Fognini negli ottavi di finale degli Australian Open, lo spagnolo si impone con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2 senza dare mai la possibilità al proprio avversario di rientrare in partita. Un punteggio impietoso, che permette al mancino di Manacor di conquistare il 13° quarto di finale agli Australian Open (il 43° in carriera negli Slam). Nel prossimo turno, Nadal troverà dall’altro lato della rete il greco Stefanos Tsitsipas, qualificatosi senza giocare grazie al forfait di Matteo Berrettini.