Il tennis italiano splende a Melbourne, Jannik Sinner e Stefano Travaglia fanno sventolare alto il tricolore nel Great Ocean Road Open, uno dei due tornei Atp 250 che si sta svolgendo sul cemento del Melbourne Park.

I due azzurri si sfideranno in una finale tutta italiana dopo aver battuto Karen Khachanov e Thiago Monteiro. A staccare per primo il pass per l’ultimo atto del torneo è Travaglia, che stende in meno di un’ora il suo avversario portoghese, imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-4. Solido e cinico, il tennista italiano non lascia scampo al proprio avversario, conquistando la prima finale nel circuito maggiore.

Fenomeno Sinner

A sfidare Travaglia nella finale del Great Ocean Road Open ci sarà Jannik Sinner, abile a vincere la maratona di tre ore e sette minuti contro Karen Khachanov. Una battaglia senza esclusione di colpi, conclusa con il successo dell’altoatesino, abile ad imporsi con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6. Adesso Sinner sfiderà Travaglia, dando vita ad una finale tutta italiana che nel circuito ATP mancava dal 1988 (Nargiso-Panatta a Firenze).