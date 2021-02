Il figlio di Didier Drogba sbarca nel calcio italiano per vestire la maglia della Folgore Caratese, club che milita nel Girone A di Serie D. Un acquisto davvero sensazionale quello della società lombarda, considerando come il giovane Isaac Drogba sia cresciuto nel Chelsea e abbia giocato anche nell’Under19 del Guingamp. Un corteggiamento durato alcune settimane, ma utile per convincere il classe 2000 a trasferirsi in Italia, dove proverà a risollevare la Folgore Caratese, al momento inchiodata al settimo posto.

La nota del club

La società lombarda ha annunciato l’arrivo del figlio di Drogba con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “La società Folgore Caratese comunica di essersi assicurata le prestazioni a titolo definitivo dell’attaccante Isaac Drogba, figlio di Didier. Nato a Parigi il 15 dicembre 2000 é cresciuto nelle giovanili del Chelsea per poi passa all’EA Guingap Under19 nella stagione 2017/2018. Nel 2019 è stato promosso nella squadra B del club francese. Bienvenue à Carate Isaac!“.