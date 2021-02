La figlia di Bill Gates sfotte i no-vax: “purtroppo il vaccino non mi ha impiantato mio padre nel cervello”

A distanza di qualche giorno dal padre, anche la figlia di Bill Gates ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Coronavirus, pubblicando la foto sui propri social network.

Nell’immagine, Jennifer Gates mostra l’adesivo di avvenuta vaccinazione, accompagnandolo con un sorriso e una didascalia in cui si prende gioco dei negazionisti: “purtroppo il vaccino non ha impiantato il mio geniale padre nel mio cervello, se solo l’mRNA avesse questo potere!“.

LEGGI ANCHE: Le profezie di Bill Gates continuano, il mondo si scuote: “arriveranno disastri peggiori del Coronavirus”

Elogio al vaccino

La figlia di Bill Gates poi ha elogiato i medici nel suo post e il vaccino, che aiuterà l’umanità nella lotta al Coronavirus: “è passato più di un anno dall’emersione della variante SarsCOV2 e ora abbiamo più soluzioni, comprese le immunizzazioni, per aiutare a proteggere i singoli e le comunità. Come studentessa di medicina e aspirante medico, sono grata del fatto che mi darà protezione e sicurezza per la mia futura pratica. Inviterei tutti a leggere di più e a considerare l’opzione quando viene fornita la possibilità più persone vengono immunizzate, più le nostre comunità sono sicure per tutti. I nostri operatori sanitari hanno lavorato instancabilmente per salvare più vite possibili, e questo vaccino non farà altro che aumentare la loro capacità di successo“.