Percepiva il reddito di cittadinanza, ma andava in giro con una Ferrari 458 Spider da oltre 200mila euro. E’ stato pizzicato così un 46enne bresciano, iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Brescia insieme ad altre 22 persone con l’accusa di aver richiesto ed ottenuto l’erogazione del reddito di cittadinanza senza possedere i requisiti. L’uomo in questione è stato fermato dalla polizia stradale al volante della ‘Rossa’ fiammante, noleggiata per alcune settimane nonostante ricevesse il reddito di cittadinanza.

Sussidi e scommesse

Il 46enne bresciano beccato a percepire il reddito di cittadinanza nonostante guidasse una Ferrari, è riuscito nel suo intento presentando una dichiarazione sostituiva parziale, che ha portato ad un calcolo sbagliato dell’Isee. L’uomo, che sui social network si spacciava come consulente fiscale, ha ricevuto ben 14mila euro di sussidi tra maggio 2019 e novembre 2020, aggiungendo circa 23 mila euro guadagnati con le scommesse sportive.