Il 2020 è stato senza dubbio un anno terribile per le case automobilistiche a causa del Coronavirus, che ha ridotto drasticamente le entrate causando pesantissime perdite rispetto agli anni precedenti. Nonostante tutto però, la Ferrari è riuscita a contenere i danni, chiudendo con un bilancio tutto sommato positivo al netto delle difficoltà affrontate soprattutto tra marzo e giugno. Una situazione che ha permesso alla Casa di Maranello di fare un passo verso i propri dipendenti, riconoscendogli un premio di competitività dal valore complessivo di 7.500 euro lordi.

LEGGI ANCHE: Nuovo CEO Ferrari, sulla lista del presidente Elkann spunta un altro nome: arriva da… Gucci

La nota della Ferrari

Questo il comunicato della Ferrari con cui il Cavallino ha annunciato il premio per i propri dipendenti: “il riconoscimento di tale erogazione si aggiunge alle importanti misure già condivise che consentono di considerare come giorni lavorativi anche quelli del periodo di sospensione dell’attività produttiva, dal 16 marzo al 4 maggio 2020. Durante queste sette settimane i dipendenti, la cui mansione era incompatibile con il lavoro a distanza, hanno ricevuto regolare stipendio, senza nessun ricorso agli ammortizzatori sociali ma con permessi retribuiti a carico dell’azienda. Analogamente non saranno considerate ai fini del calcolo dell’entità del premio le assenze che, sulla base di specifiche certificazioni, risultano causate dall’evento straordinario della pandemia. Tutte queste misure permetteranno alla vasta maggioranza dei lavoratori di ottenere un premio maggiorato del 7%“.