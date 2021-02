Davvero tremenda la gaffe commessa da Vittorio Feltri durante il programma Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli. Una battuta mal riuscita, che ha fatto calare il gelo all’interno dello studio televisivo. Il direttore di Libero è stato interrogato su quali persone importanti vorrebbe al Governo, una domanda a cui ha risposto senza pensarci su due volte: “Hitler“. Una replica che ha lasciato senza parole la conduttrice, riuscita a proferire poi solo questa frase: “se è una battuta non mi piace per niente“. Immediata la condanna social alle parole di Feltri, bersagliato di insulti e commenti negativi dopo la sua uscita infelice.

Le parole di Feltri

Prima della sua battuta su Hilter, Vittorio Feltri aveva espresso il suo punto di vista sulla situazione di Governo: “non ho nulla contro Draghi, credo che il problema non sia tanto il leader ma la squadra, avere una maggioranza compatta che abbia 4 idee e le realizzi senza deviare. L’Italia ha bisogno di una maggioranza che non sia costituita da 5-6 partiti, con una maggioranza così spezzettata non si può andare d’accordo. Ognuno ha i suoi interessi“. A questo punto ecco la domanda di Barbara Palombelli, seguita dalla replica di Feltri su Hitler che ha lasciato tutti di stucco. Redarguito dalla conduttrice, il direttore di Libero ha poi chiosato: “madonna santa, non si può più dir niente”.