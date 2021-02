Non dev’essere stata una bella giornata per Federica Pellegrini questo lunedì 15 febbraio, considerando il modo in cui l’ha iniziata. La Divina infatti, sempre molto attiva sui social, ha postato uno scatto alquanto curioso sul proprio account Instagram, ricevendo immediatamente migliaia di like.

Dito medio

Faccia scura per Federica Pellegrini e dito medio all’indirizzo di non si sa chi, con una criptica didascalia ad accompagnare il tutto: “Si!!…e quindi?!“(aggiungendo un diavoletto arrabbiato). Impossibile indicare con chi la Divina potrebbe avercela avuta, fatto sta che la sua foto con lo spazzolino in bocca e il dito medio ha catturato anche l’attenzione di Francesco Totti, che ha piazzato anche il proprio like. Ecco la foto: