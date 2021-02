Fausto Gresini non è morto, c’è ancora speranza. Il team del manager 60enne è intervenuto sui social per smentire la notizia circolata nelle ultime ore, sottolineando come l’ex pilota sia ancora in vita seppure in condizioni critiche.

Questa la nota del team Gresini: “Nonostante le notizie in circolazione, attualmente Fausto è ancora tra noi, seppur in condizioni critiche“. Un piccolo sospiro di sollievo che dà ancora speranza in questa tremenda vicenda, che conferma ancora una volta la forza di volontà di un uomo che non ha nessuna intenzione di arrendersi.

Il post del figlio Lorenzo

Oltre alla nota del Team Gresini, anche il figlio Lorenzo ha pubblicato un aggiornamento su Facebook, confermando come il padre sia ancora in vita: “voglio ringraziare la stampa che ha avuto così tanto tatto nel comunicare e divulgare una notizia non verificata, siete proprio avvoltoi! Il mio grande babbo sta molto male, ma il suo giorno non sarà oggi“. Parole dure e crude quelle di Lorenzo Gresini, che mai avrebbe potuto immaginare di trovarsi a smentire la notizia della morte del padre.