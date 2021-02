Un fantasma protegge la porta del Levante: l’errore di Correa e la leggenda della ‘Dama Bianca’ [VIDEO]

L’errore commesso da Angel Correa nel match tra Levante e Atletico Madrid ha riportato alla luce una storia misteriosa, anzi una vera e propria leggenda che si tramanda ormai da quasi 20 anni.

Si tratta della ‘Dama Bianca‘, ovvero un fantasma che secondo i tifosi levantini proteggerebbe la porta che si trova sotto la curva sud, proprio quella in cui Angel Correa non è riuscito a segnare da zero metri, sparando altissimo a portiere battuto. Una scena che ha fatto tornare alla luce quanto successo davanti alla stessa porta a Duda, giocatore portoghese del Malaga che, nel 2005, rivelò di non aver tirato dopo aver visto uno spettro davanti a sé.

La leggenda

Il Levante ha raccontato la storia che si nasconde dietro la ‘Dama Bianca‘, che proteggerebbe la porta situata sotto la curva sud dopo la morte di 4 tifosi, avvenuta nel 2003 in un incidente stradale mentre viaggiavano per vedere la loro squadra. Le ceneri di questi sfortunati fan sono state sparse all’interno dell’area di rigore in questione, facendo nascere dunque la leggenda della ‘Dama Bianca’ che, con l’errore di Correa, è tornata nuovamente a galla.

L’errore di Correa:

Atletico sebenarnya bisa lebih menjauh dari Real Madrid dan Barcelona di puncak tabel La Liga. Sayang disayang, peluang emas Angel Correa gagal berbuah gol kemenangan. Levante 1-1 Atletico Madrid.

L’azione di Duda: