Prima vittoria stagionale per Filippo Ganna, che rompe il ghiaccio nella quarta tappa dell’Etoile de Besseges, breve corsa a tappe in corso di svolgimento in Francia.

Il corridore della Ineos Granadiers non ha lasciato scampo ai propri avversari, riportandosi sul gruppo di testa a 15 km dal traguardo per poi scattare ai meno otto. Nessuno è riuscito a tenergli testa, così il piemontese ha vinto in solitaria a Saint Siffret la quarta tappa dell’Etoile de Besseges dopo 152 chilometri.

Wellens resta leader

Filippo Ganna ha vinto la quarta tappa dell’Etoile de Besseges, ma in cima alla classifica generale è rimasto Wellens, che ha difeso il proprio vantaggio sui rivali in vista della crono finale di domani. Una frazione che vede favorito ovviamente Filippo Ganna, pronto a calare il bis dopo il successo di oggi.