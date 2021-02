Elon Musk non è solo l’uomo più ricco del pianeta, ma anche quello più visionario e maggiormente proiettato al futuro.

Il fondatore di Tesla, Neuralink e SpaceX ha esordito nelle scorse ore su Clubhouse, un nuovo social network basato su messaggi vocali in tempo reale, mandandolo completamente in tilt. Nel momento in cui si è saputo che il miliardario americano avrebbe risposto alle domande degli utenti, ‘Clubhouse‘ è stato letteralmente preso d’assalto, andando completamente in tilt.

L’esperimento sulla scimmia

Elon Musk ha trattato vari temi durante il suo intervento, dai ‘meme’, fino ai bitcoin e alle esplorazioni su Marte. Come se non bastasse, il fondatore di Tesla ha anche rivelato come la sua azienda Neuralink abbia installato un chip wireless nel cervello di una scimmia “che gioca ai videogiochi con la mente“. Un esperimento inserito in un progetto più ampio, che ha l’obiettivo di sviluppare tecnologie che potranno essere applicate a persone che hanno perso capacità cerebrali a causa di incidenti o malattie.