Il Mondiale 2021 di Formula 1 sarà un banco di prova importante per la Ferrari, che dovrà dimostrare di essersi lasciata alle spalle la tremenda stagione appena trascorsa.

Nel corso del 2020 infatti, il Cavallino non ha ottenuto nemmeno una vittoria, salendo sul podio in pochissime occasioni: troppo poco per una scuderia storica come quella di Maranello. L’arrivo di Sainz ha portato una ventata di freschezza, ma sarà comunque difficile ridurre il gap con Mercedes e Red Bull nel breve volgere di un mese.

Elkann bacchetta la Ferrari

La situazione che vive la Ferrari è stata analizzata dal presidente John Elkann, il quale non ha lesinato alcune critiche ai proprio uomini in occasione della conference call con gli analisti finanziari sui conti 2020: “un grande passato non vuol dire per forza un grande presente e un grande futuro. Dobbiamo ricominciare con umiltà. Non siamo soddisfatti dei nostri attuali risultati in Formula 1 e lavoreremo con umiltà e dedizione per cambiarli”.