Dorothea Wierer questa volta fa cilecca: poligono drammatico per l’azzurra ai Mondiali di Biathlon, sfuma l’oro per l’Italia

E’ andata in scena oggi ai Mondiali di Pokljuka di Biathlon la staffetta mista singola. Una gara al cardiopalma, con un finale mozzafiato nel quale Dorothea Wierer ha duellato con la rivale Simon, ma degli errori sono costati fatali all’azzurra e all’Italia. La campionessa italiana, infatti, ha commesso clamorosi errori all’ultimo poligono, risultato davvero drammatico per la Wierer e i suoi compagni azzurri.

Lukas Hofer e Dorothea Wierer sono sempre stati davanti, a guidare il gruppo, poligono dopo poligono, cambio dopo cambio, ma all’ultimo poligono la campionessa azzurra si è fermata prima dell’ultimo tiro e ha usato tutte e quattro le ricariche senza riuscire a centrare il bersaglio, mentre le altre nazioni, fino a quel momento alle spalle, scappavano via verso le medaglie.

Dorothea Wierer ha dovuto quindi compiere il giro di penalità ed è scivolata al quinto posto, lasciando l’amaro in bocca a tutti i tifosi italiani che sognavano una medaglia d’oro.

Medaglia che è andata alla Francia, cinque ricariche, con il tempo di 36’42″4, per 2″8, arrivata davanti alla Norvegia, in argento pur con 9 ricariche. Bronzo per la Svezia con otto ricariche e un distacco di 22″6.

L’Italia, con 1 penalità e 6 ricariche, termina quinta a 55″2

Ordine d’arrivo Single mixed Relay WCH Pokljuka:

1. Francia 0+5 36’42″4

2. Norvegia 0+9 +2″8

3. Svezia 0+8 +22″6

4. Ucraina 0+2 +35″9

5. Italia 1+6 +55″2

6. Austria 1+7 +1’03″5

7. Germania 1+10 +1’21″2

8. Canada 0+6 +1’24″4

9. Svizzera 1+9 +1’50″2

10. Estonia 1+7 +1’56″4