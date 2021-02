Tre ictus e un infarto dopo un’overdose, l’incubo di Demi Lovato: “mi hanno dato 5 minuti di vita”

Un incubo, che avrebbe potuto condurla alla morte. Demi Lovato è riuscita a scamparla, ma le conseguenze della sua terribile esperienza sono rimaste, con l’obiettivo di ricordarle di non cadere più in tentazione. La popstar ha raccontato nel corso di ‘Dancing with the Devil’, docu-serie in quattro puntate in cui parla di salute mentale e dipendenze, il suo rapporto con la droga e un aneddoto terribile accaduto nel 2018. In quell’anno, Demi Lovato ha rischiato di morire dopo aver avuto tre ictus e un infarto, causati da un’overdose di droga.

LEGGI ANCHE: Lutto nel mondo della musica, morta la scozzese Sophie Xeon: aveva collaborato con Lady Gaga

Demi Lovato e il rischio morte

Nel corso della docu-serie, Demi Lovato ha raccontato la sua storia: “ho avuto tre ictus e un infarto, i miei medici hanno detto che sarei potuta morire nel giro di 5 o 10 minuti, me la sono cavata ma mi sono rimasti danni cerebrali dei quali sento ancora gli effetti. Non guido l’automobile perché ho punti ciechi nella mia vista, per molto tempo ho avuto serie difficoltà a leggere. È stato un grosso problema cercare di leggere un libro, che è stato tipo due mesi dopo, perché la mia vista era così sfocata. Tutto ciò è ancora lì per ricordarmi cosa potrebbe accadere se mai dovessi ricadere nel buio“.

La carriera di Demi Lovato

Conosciuta al grande pubblico per aver recitato in Camp Rock, famosissima serie su Disney Channel, Demi Lovato è diventata successivamente una cantante di successo, arrivando a esibirsi anche al Super Bowl. Nella docu-serie ‘Dancing with the Devil‘, l’americana ha raccontato tutta la sua carriera, dagli esordi da bambina nel programma Barney and Friends fino alla popolarità ricevuta con la serie Camp Rock.