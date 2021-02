L’annuncio di Deborah Chiesa, la tennista italiana costretta ad uno stop: “mani gonfie e forti dolori”

24enne di Trento, Deborah Chiesa è costretta ad un duro stop. La tennista italiana, che ha iniziato a muovere i primi passi nel campo da tennis a 6 anni ha pubblicato sui social oggi un importante annuncio: a causa di un problema fisico è costretta a fermarsi. Non si tratta, fortunatamente, di un ritiro dal mondo del tennis, ma di uno stop, comunque pesante, per la tennista italiana, che nel 2018 ha fatto il suo esordio in Fed Cup. A costringere Deborah Chiesa a fermarsi è una forma di artrite che le sta causando non pochi fastidi. L’azzurra ha raccontato di soffrire di gonfiore alle dita e dolori alle mani quando prova a stringerle o ad afferrare qualcosa. Il primo pensiero, quindi, al momento di Deborah Chiesa, è quello di curarsi.

Il post sui social