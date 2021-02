Non è certamente un periodo facile per il Napoli, costretto a fare i conti con il polverone alzato da Rino Gattuso negli ultimi giorni.

Parole forti a cui sono seguite numerose indiscrezioni non solo sul futuro dell’allenatore calabrese, ma anche su quello del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Secondo Repubblica, il ds sarebbe vicino al licenziamento, ma il presidente De Laurentiis ha voluto mettere in chiaro sui social alcune questioni.

I tweet di De Laurentiis

Intervenuto sui propri canali social, Aurelio De Laurentiis ha ammesso: “non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti“.