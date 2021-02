Dayane Mello sembra essersi leggermente ripresa dallo shock successivo alla morte del fratello, una notizia sconvolgente che ha scosso l’intera casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana sta piano piano assorbendo la tremenda botta, tornando lentamente alla normalità, grazie alle chiacchierate con i coinquilini. In una di queste, Dayane Mello ha rivelato di essere uscita in passato con Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp.

Il dialogo con Tommaso Zorzi

Durante una chiacchierata con Tommaso Zorzi e altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha rivelato di essere uscita con Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp: “Amber? La conosco. E’ la ex di Johnny Depp. Siamo uscite insieme a New York, io e lei”. Ecco il video: