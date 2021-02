David e Victoria Beckham sono preoccupati per il figlio Brooklyn, in particolare per il suo rapporto morboso con la fidanzata Nicola Peltz, con cui convolerà a nozze tra qualche mese. Il primogenito dell’ex stella di Manchester United e Real Madrid è perdutamente preso dalla sua compagna, al punto da ignorare qualsiasi cosa gli accada intorno. Un comportamento che sta facendo preoccupare eccome i coniugi Beckham, come rivelato da una fonte vicina alla famiglia.

LEGGI ANCHE: Bufera su David Beckham e la moglie Victoria, l’accusa è di aver violato le norme anti-Covid

“Un caso disperato”

L’amico di David e Victoria Beckham ha parlato a Heat World, rivelando quelle che sono le preoccupazioni della coppia: “Victoria ha investito molto sulla carriera di Brooklyn e sul suo marchio, cercando di aiutarlo e dandogli accesso a persone conosciute. Ma ora è completamente preso da Nicola, e loro due svolazzano come se essere belli fosse un lavoro. La più grande paura di Vic è che Nicola si annoi con lui a causa della sua mancanza di obiettivi e scopi per la loro vita. Lei è tutto ciò che ha adesso. È diventato quasi un’estensione di Nicola, e sia Vic che David temono che questo possa finire e che possa diventare un caso disperato. Stanno cercando di avere un conversazione con lui, per convincerlo gentilmente a diventare un po’ più indipendente. Ma Brooklyn è completamente innamorato e non si preoccupa di quello che pensano gli altri. Dice che non ha bisogno dei suoi amici se ha Nicola”.