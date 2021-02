Le presentazioni delle monoposto 2021 di Formula 1 sono già iniziate, la McLaren infatti ha già anticipato tutti togliendo i veli alla MCL35 nella giornata di lunedì 15 febbraio.

La prossima sarà invece l’AlphaTauri, il cui unveiling è previsto per il 19 febbraio, seguito da quello il dell’Alfa Romeo Racing previsto per il 22 febbraio. La Mercedes e il Team Alpine invece hanno scelto entrambe il 2 marzo, mentre la Ferrari svelerà la SF21 il 10 marzo, quasi a ridosso dei test in Bahrain. All’appello al momento mancano solo Red Bull e Team Haas, che dovrebbero annunciare la data di presentazione nei prossimi giorni.

Le date delle presentazioni di F1

Queste le date già annunciate delle presentazioni delle monoposto 2021 delle squadre di Formula 1, la Ferrari toglierà i veli alla SF21 il prossimo 10 marzo: