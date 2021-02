L’artrite reumatoide è solo un vecchio ricordo: primo successo contro una n°1 per Danielle Collins

“Ci sono stati molti momenti entusiasmanti durante il mio 2019. Sono orgogliosa di aver raggiunto il mio miglior ranking al n. 23 così come la semifinale all’Australian Open. Ci sono anche stati momenti duri, ma sono contenta di aver passato un altro anno di crescita personale. Oggi è molto difficile per me comunicarvi che mi è stata diagnosticata l’artrite reumatoide. È già diverso tempo che non mi sento bene, ed è per certi versi un sollievo sapere qual è la causa dei miei dolori. Certamente non sono la prima persona cui viene diagnosticata una malattia cronica, e sono vicina a tutte le persone che combattono la loro condizione. Ho già iniziato le cure per la malattia e sono pronta ad affrontare questa nuova sfida che la sfida mi propone. Senza dubbio, ogni giorno di buona salute è un dono e sono decisa al 100 per cento a continuare le mie battaglie sul campo da tennis e fuori”, aveva annunciato la tennista sui social.

L’artrite nelle tenniste

Danielle Collins non è la prima e unica tennista ad avere problemi di artrite. Anche Caroline Wozniacki, ritiratasi dal tennis lo scorso anno, aveva annunciato, nello stesso anno della Collins di soffrire di artrite reumatoide, mentre pochi giorni fa ha colpito l’annuncio di Deborah Chiesa, anche lei alle prese con una forma di artrite a soli 24 anni.

La soddisfazione di Danielle Collins