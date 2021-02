Il volto principale della UFC non può che essere quello di Dana White, considerando il ruolo di presidente da lui ricoperto ormai da molti anni. La passione del boss di Las Vegas si divide tra la lotta e le scommesse, per le quali è davvero un patito, come ammesso da lui stesso in una recente intervista rilasciata a ESPN Sports Betting. Interrogato sulla sua ‘malattia’, Dana White ha ammesso di essere un “degenerato“, essendo arrivato a perdere un milione di dollari per un incontro di boxe.

Un milione di dollari

Dana White non si è nascosto e ha rivelato di aver perso un milione di dollari per un incontro di boxe, con protagonisti Taylor e Pavlik: “mi piace il gioco d’azzardo, sono un degenerato. Adoro giocare. Una volta ho scommesso sulla vittoria di Jermain Taylor, impegnato in un combattimento contro un ragazzo bianco dell’Ohio, Kelly Pavlik. Ho puntato un milione su Taylor ma è stato distrutto. Era la prima volta che scommettevo 1 milione di dollari perché ero molto sicuro che Taylor avrebbe vinto quell’incontro, ma mi sono sbagliato“.