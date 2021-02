Aria tesa in casa Barcellona, insulti in campo tra Piquè e Griezmann: “la p***ana di tua madre”

Serata amarissima, quella di ieri, per il Barcellona: Leo Messi e compagni hanno incassato una pesantissima sconfitta in Champions League, che mette i blaugrana un piede fuori dalla competizione continentale. Mbappè ha letteralmente asfaltato il Barcellona al Camp Nou, con una tripletta pesantissima, accompagnato da Kean. A nulla è servita la rete di Messi, che non ha potuto impedire la disfatta blaugrana.

Serata dunque tesissima per i calciatori del Barcellona, che già in campo hanno mostrato un po’ di attriti interni. Piquè e Griezmann, infatti non se le sono mandate a dire e, nel silenzio del Camp Nou, tutto si è sentito chiaramente, parola per parola.

Gli insulti tra Piquè e Griezmann

Al 38′ del primo tempo, quando Barcellona e PSG si trovavano sull’1-1, i giocatori di casa si erano già innervositi, perchè il match stava prendendo una brutta piega, che un po’ preannunciava la disfatta finale. Così, Piquè ha iniziato ad inveire contro Griezmann, colpevole di non correre abbastanza, di non coprire e di perdersi in inutili passaggi, mettendo in difficoltà la squadra. Il giovane francese non ha esitato due volte a rispondere a tono al compagno veterano.

“Un fottuto, lungo possesso palla! Dannazione, Grizzi. Hai rotto… dai! Un lungo, fottuto possesso palla!“, ha urlato Piquè. “Vacci piano, Geri, adesso smettila di urlare“, ha risposto prontamente Griezmann. “Dannazione Grizzi, hai rotto…“, ha continuato Piquè, “La puttana di tua madre“, ha sbottato il compagno di squadra.

“No, la puttana di tua madre… Stiamo soffrendo e siamo così da cinque minuti“, ha precisato Piquè. “Ti ho detto di non urlare“, ha replicato Griezmann. “Fottiti tu e tua madre, stiamo correndo come dei matti“, è stata questa l’ultima battuta di Piquè. “E sto correndo anche io“, ha concluso Griezmann.