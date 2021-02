Da una settimana l’Italia intera è passata quasi totalmente in zona gialla, in seguito alle ordinanze firmate dal ministro Speranza. Gli italiani ne hanno dunque approfittato per riversarsi in strada e affollare centri e piazze, spingendo scienziati e medici a chiedere cautela dal momento che il pericolo Coronavirus è ancora esistente. Sulla questione è intervenuto anche il ministro Speranza, che ha lanciato un avvertimento agli italiani dai propri account social.

Il post del ministro Speranza

Il ministro Speranza ha avvertito il Paese con un post pubblicato su Facebook: “serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco“.