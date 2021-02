La polizia francese ha multato oltre 100 persone per violazione del coprifuoco, che in Francia scatta alle ore 18. Gli agenti sono intervenuti in un edificio dove era in corso una vera e propria ‘orgia‘, definita invece ‘festa libertina’ dai giornali transalpini. Il fatto si è verificato nella zona di Collegien, un paese situato a est di Parigi.

L’arrivo della polizia

Gli agenti sono stati chiamati da alcuni abitanti della zona, disturbati dal via vai di persone e dalla musica proveniente dall’edificio. La polizia ha prima multato undici persone presenti nel parcheggio per violazione del coprifuoco, dopodiché all’interno hanno ricevuto una sanzione altre 81 persone. Sequestrati alcolici e impianti stereo, mentre tre persone sono state interrogate e identificate come probabili organizzatori dell’orgia. “L’evento violava il coprifuoco – le parole del capo della polizia – c’erano dei problemi con le mascherine e con il distanziamento sociale“.