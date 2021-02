Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 221 decessi, 9.469 persone guarite e 11.068 nuovi casi di Coronavirus, a fronte di 205.642 tamponi.

E’ risultato positivo il 5,38% dei test effettuati, un dato in linea con quello registrato nelle ultime settimane. A far sorridere, seppur parzialmente, sono i decessi che non erano così bassi dal 2 novembre scorso, dunque tre mesi e mezzo fa. La Regione con il numero più alto di nuovi casi è la Lombardia (1.603), seguita da Campania ed Emila Romagna.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

2.721.879 casi totali



93.577 morti

2.225.519 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 402.783 così suddivisi: