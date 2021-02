E’ stato additato come un cospiratore, venendo considerato il colpevole della diffusione del Coronavirus nel mondo.

Bill Gates è finito spesso nel mirino dei negazionisti e dei no-vax, convinti come il fondatore di Microsoft avesse cagionato la pandemia insieme ad altri cospiratori. Sulla questione si è soffermato proprio Bill Gates ai microfoni della Reuters, rispedendo al mittente le accuse: “nessuno avrebbe potuto prevedere che io e il Dr. Fauci saremmo stati tirati in mezzo a queste teorie folli e pericolose“.

Teorie folli

Bill Gates infine ha definito folli queste teorie nei suoi confronti: “mi sorprende molto e mi auguro che tutto questo finisca presto. Bisogna chiedersi se le persone credano davvero a questo genere di teorie. Dovremo farci un’idea sulla questione nei prossimi mesi: capire come queste teorie possano influenzare il comportamento delle persone e come avremmo dovuto comportarci per minimizzarne l’impatto“.