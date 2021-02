Lenti ma continui miglioramenti riguardo le condizioni di Fausto Gresini, che resta ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. Il manager 60enne continua a lottare contro il Coronavirus, contratto ormai più di un mese fa e non ancora debellato. La situazione migliora di giorno in giorno, ma è ancora presto per definire i tempi per un ritorno alla normalità.

Le parole del dottor Cilloni

Queste le parole del dottor Cilloni: “Le condizioni cliniche di Fausto continuano lentamente a migliorare. Oramai da più di una settimana senza febbre, la riabilitazione fa progressi giornalieri anche se la strada da percorrere è ancora lunga. È sempre aiutato dalla macchina per respirare, ma sta lavorando anche su questo per recuperare la forza di farlo da solo. Riesce a fare videochiamate e a farsi vedere da Nadia. I prossimi passi saranno il recupero funzionale del respiro e dell’alimentazione“.