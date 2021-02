Sono in via di miglioramento le condizioni di Andrea Gresele, il giovane terzino della Primavera dell’Hellas Verona vittima di un terribile incidente avvenuto la notte tra il 6 e il 7 febbraio.

Il giocatore diciottenne è stato risvegliato dal coma farmacologico in cui era stato indotto, in seguito all’operazione eseguita per la rimozione di un edema cerebrale. Stando alle prime indiscrezioni, pare che le condizioni di Andrea Gresele siano notevolmente migliorate, il diciottenne non presenta deficit alle braccia o alle gambe, ma al momento la prognosi resta riservata.

L’incidente

Andrea Gresele è stato ricoverato e successivamente operato in seguito all’incidente che lo ha visto protagonista la notte tra il 6 e il 7 febbraio, quando rimase folgorato dall’impianto di alimentazione di un vagone del treno, su cui era salito. Caduto violentemente al suolo da un’altezza di 4 metri, il ragazzo della Primavera dell’Hellas Verona aveva riportato un trauma cranico e una frattura a una vertebra. A distanza di dieci giorni dall’operazione, i medici lo hanno risvegliato dal coma farmacologico, iniziando una fase delicata del processo di recupero che potrebbe richiedere molto tempo.