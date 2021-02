Compleanno Marc Marquez, il dolce pensiero della mamma di Valentino Rossi: “ho sofferto per lui”

Ieri è toccato a Valentino Rossi festeggiare 42 anni, oggi invece a spegnere le candeline è il suo rivale per eccellenza Marc Marquez, fresco 28enne.

Un compleanno particolare per lo spagnolo, impegnato nel lungo e faticoso recupero dalla terza operazione alla spalla destra, che dovrebbe permettergli di tornare in pista probabilmente nelle prime gare del Mondiale 2021. Tra una seduta di fisioterapia e l’altra, Marc Marquez ha ricevuto una marea di auguri, tra cui anche quelli della mamma di Valentino Rossi.

LEGGI ANCHE: Le spalle di Marc Marquez (ri)prendono forma, la differenza resta però evidente: la FOTO è impressionante

Le parole di Stefania Palma

La mamma di Valentino Rossi non ha augurato proprio buon compleanno a Marc Marquez, ma ha fatto riferimento alle sue condizioni, ammettendo di aver sofferto per lui: “quanto accaduto a Marc Marquez mi ha fatto soffrire molto, anche se non si tratta di mio figlio, soprattutto in occasione del suo ritorno in moto la seconda volta. E’ stato impressionante vederlo risalire sulla Honda a una settimana dall’operazione, anche se le cadute in MotoGP sono frequenti” le sue parole a GPOne.com. “Nonostante questo mi ha sorpreso, proprio come successo con Jorge Lorenzo in occasione del GP di Assen“.