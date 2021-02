Come vestirsi per il Carnevale 2021? Perché non come una WWE Superstar? Una delle feste più divertenti per tutti, soprattutto per i più piccoli, quest’anno raggiungerà il culmine il 16 febbraio con il martedì grasso. Anche festeggiando in casa questo Carnevale 2021 si può aspettare il momento in cui ci si trasforma negli eroi dei ring WWE. Per questo su https://euroshop.wwe.com/ arrivano delle offerte imperdibili e basterà poco per diventare campione del mondo o per immedesimarsi nella propria Superstar preferita. Ecco alcuni articoli che il WWE Shop propone per questo periodo.

John Cena “Cenation Respect” T-Shirt

Essere un 16 volte campione del mondo è un’impresa quasi impossibile, ma John Cena ci è riuscito. Una delle sue t-shirt più belle e un’occasione per dire a Carnevale “You can’t see me”, lo slogan dell’ex WWE Champion. Insieme a questa t-shirt ci sono altri articoli marchiati John Cena in offerta, come la sua catena storica.

PREZZO: 11.90 €

Rey Mysterio Plastic Mask

Si può trascorrere il Carnevale cantando “Booyaka 619”, come la leggenda di San Diego Rey Mysterio. Un oggetto storico che rappresenta la carriera di Rey. La scelta è fra quella bianca-azzurra e quella rossa.

PREZZO: 7.50 €

Universal Championship Toy Title 2017

E sentirsi come Roman Reigns, attuale Universal Champion? Oppure come Kevin Owens, Goldberg, Brock Lesnar e tutti i campioni che hanno mostrato questo fantastico titolo nel 2017… ecco una riproduzione dello Universal Championship di quell’epoca.

PREZZO: 12.50 €

Sasha Banks “Legit Boss” Gradient Sunglasses:

E poi… quante ragazze vorrebbero essere come Sasha Banks? Per essere “The Boss”, The Blue Print, The Standard, la SmackDown Women’s Champion, bisogna assolutamente indossare gli occhiali da sole che accompagnano il leggendario ingresso sul ring di Sasha. Così sarà possibile essere la “Carnevale Women’s Champion”.

PREZZO: 10.80 €

Come seguire la WWE in tv

Per seguire le gesta dei campioni della WWE basta guardare live e on demand le puntate di Monday Night Raw e Friday Night SmackDown su Discovery+ in lingua originale, oppure su DMAX con il commento in italiano ogni lunedì (Raw) alle 23.15 e ogni martedì (SmackDown) sempre allo stesso orario. Da non dimenticare l’appuntamento – sempre su DMAX – con NXT, in onda ogni sabato alle 12.30.