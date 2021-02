Si infittisce il mistero intorno al clochard trovato morto dagli agenti della Polfer all’interno della stagione Garibaldi, a Milano. Il ritrovamento del cadavere dell’uomo, ricoperto di stracci, è avvenuto lo scorso giovedì ma sono emersi importanti retroscena nelle ultime ore. Secondo gli investigatori infatti, pare che l’uomo sia stato trovato con documenti bancari di due depositi da quasi 100mila euro, insieme a investimenti in titoli azionari del valore di 19mila euro.

Altre proprietà

Come se non bastassero i soldi posseduti in banca, il clochard possedeva anche una casa in Calabria, due furgoni con assicurazione pagata e una pensione da 750 euro che riceveva dalla Germania. Dunque un uomo facoltoso e con una vita più che dignitosa, morto da inspiegabilmente da clochard all’interno della stazione di Milano, arrendendosi al freddo nonostante avesse potuto permettersi una casa super confortevole.