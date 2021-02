Macabra contestazione a Gubbio, dove gli ultras della squadra umbra hanno compiuto un gesto davvero terribile nei confronti di cinque dirigenti della società. Nella notte infatti sono state fissate, sul ponte della variante della SS 218 Pian d’Assino, ben cinque croci recanti i nomi del presidente Notari, del direttore generale Pannacci, del team manager Ramacci, del responsabile del settore giovanile Mariotti e dell’addetto stampa Francioni. Un gesto condannato dal Gubbio, che ha provveduto successivamente a sporgere denuncia alle forze dell’ordine, che hanno già avviato le indagini.

La situazione di classifica

La situazione di classifica del Gubbio non è certamente delle migliori, dal momento che la squadra naviga poco sopra la zona play-out nel Girone A di Serie C, precisamente al quattordicesimo posto. La sconfitta subita in casa contro il Sudtirol ha reso ancora più dura la contestazione dei tifosi, che già si erano scagliati contro i dirigenti per i risultati della squadra. Il club al momento non ha replicato a questi gesti, chiudendosi in un assordante silenzio stampa.