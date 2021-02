La storia più bella degli Australian Open 2021 la sta scrivendo Aslan Karatsev, un capitolo splendido che rischia di diventare leggendario.

Il tennista russo, partito dalle qualificazioni, è riuscito ad arrampicarsi fino alle semifinali, battendo nella notte Grigor Dimitrov in quattro set. Un successo legato anche ai problemi fisici del russo, costretto a giocare per più di mezz’ora con un guaio alla schiena che gli ha precluso le porte della vittoria. Un’occasione sfruttata a dovere da Karatsev, che adesso attende in semifinale il vincente del match tra Djokovic e Zverev.

I numeri di Karatsev

Un’impresa assurda quella di Aslan Karatsev, giunto agli Australian Open da numero 114 della classifica ATP, posizione che lo rende il tennista con la più bassa classifica ad aver raggiunto le semifinali all’Open d’Australia. L’ultimo ad aver conquistato il penultimo atto di uno Slam era stato niente meno che Goran Ivanisevic, riuscito ad arrampicarsi fino alle semifinali di Wimbledon 2001 da numero 125. Karatsev inoltre è il primo a raggiungere nell’era Open le semifinali al debutto negli Slam, mentre è il secondo giocatore partito dalle qualificazioni a spingersi fino al penultimo atto dello Slam australiano dopo Bob Giltinan, capace di compiere questa impresa nel dicembre 1977, perdendo poi da John Lloyd.

Ranking e denaro

Numeri stratosferici che si ripercuoteranno sia sulla classifica che sul portafoglio, dal momento che Aslan Karatsev, con la semifinale raggiunta, lascia il 114° posto del ranking ATP per passare al numero 42. In caso di finale finale raggiungerà la top 30, che diventerà top 15 se dovesse vincere il titolo. Intanto, il russo ha già superato in questo inizio di 2021 i guadagni di tutta una carriera, arrivando a mettersi in tasca tra Australian Open e ATP Cup ben 420mila dollari, più dei 412mila conquistati dal 2009 al 2020. Un’impresa pazzesca, su cui non è ancora arrivata la parola fine.