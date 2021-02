Che spettacolo a Melbourne! Muchova si trasforma dopo un calo di pressione, ribalta la numero 1 Barty e vola in semifinale

A Melbourne lo spettacolo è assicurato. Sono andate in scena nella notte italiana due match validi per i quarti di finale del torneo femminile degli Australian Open. Alla Rod Laver Arena la sfida tra Muchova e Barty è stata senza eguali. La numero 1 al mondo ha conquistato con estrema facilità il primo set, terminato 6-1 dopo appena 25 minuti di gioco, al secondo set, però, sul 2-1 per l’australiana, Muchova ha chiesto un medical time out, non per un infortunio ma per un calo di pressione. Alla ceca viene misurata anche la febbre e dopo qualche minuto le viene dato il via libera per tornare in campo. Una brevissima pausa che è stata sufficiente per Muchova per ricaricare le energie e tornare in campo trasformata. La ceca è infatti riuscita a ribaltare il match, recuperando il break e poi prendendo la strada della vittoria conquistando 11 degli ultimi 15 game. Peccato che al match non ha potuto assistere il pubblico, ma chi ha guardato la partita da casa si sarà sicuramente alzato in piedi sul divano ad applaudire. Il match è terminato dopo un’ora e 51 minuti di gioco col punteggio di 1-6, 6-3, 6-2. La giovane ceca è quindi la prima semifinalista dello Slam australiano, mentre Barty esce di scena a testa bassa.

Sorride anche Brady: la statunitense numero 24 al mondo ha avuto la meglio, anche lei in rimonta, sulla connazionale Pegula. Spettacolare anche il derby tutto statunitense della Rod Laver Arena: il match è terminato col punteggio di 6-4, 6-2, 6-1 dopo un’ora e 42 minuti di gioco.