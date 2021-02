La caduta di Sofia Goggia ha lasciato di stucco non solo i tifosi della sciatrice bergamasca, ma anche i suoi colleghi che non hanno perso tempo per farle sentire tutta la propria vicinanza.

La frattura al piatto tibiale la terrà lontana dagli sci per alcune settimane, un periodo inferiore rispetto a quello che inizialmente tutti temevano: una notizia che ha senza dubbio rincuorato Sofia Goggia, così come il messaggio della sua amica Michela Moioli.

Il post di Michela Moioli

Tra i messaggi più commoventi arrivati dopo la caduta di Sofia Goggia c’è quello di Michela Moioli, che ha dedicato alla sua amica parole dolci e sentite: “amica mia, Anche quest’anno la sfortuna ha voluto mettere il suo zampino nella tua stagione. Non ci voleva. Ti ho vista, seduta nel letto dell’ospedale, ad aspettare un referto che in cuor tuo conoscevi già. Ma sai anche dove ti ho vista? Sul tetto del mondo, sul gradino più alto del podio, sorridente, con tutta la tua grandezza e forza. Un podio che quest’anno hai dominato come nessuna altra. E sai dove ti vedrò, vero? Sempre lì, su quel podio, al tuo posto, che meriti più di tutte. Per la grande donna che sei, per la tua anima bella e vera, per il cuore che metti in tutto quello che fai, per i sogni giganti che hai. So che presto tornerai lì, con il casco dorato, il profilo di Bergamo disegnato dietro, e il tuo sguardo di quando sai che non ce n’è per nessuna! Sei destinata a grandi cose Sofi. Ce la farai anche questa volta, perché tu ce la fai sempre! Ti voglio bene sorella!“.