Mondiali di Cortina 2021, Florian Schieder cade e il ginocchio si spezza: si teme un lungo stop [VIDEO]

La discesa libera dei Mondiali di Cortina 2021 non la dimenticherà facilmente Florian Schieder, protagonista di una brutta caduta che potrebbe costargli la chiusura anticipata della stagione. Lo sciatore 25enne ha perso l’equilibrio in un cambio di direzione, finendo rovinosamente sulla neve anche a causa dell’innaturale torsione del suo ginocchio sinistro. L’azzurro è rimasto immobile per quanto minuto, scendendo poi al traguardo sulle sue gambe.

Rottura del crociato

La caduta di Florian Schieder dovrebbe aver causato allo sciatore azzurro la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. La Commissione medica FISI lo ha prima visitato e poi sottoposto a risonanza magnetica, il cui esito è atteso nelle prossime ore.