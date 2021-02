Brutte notizie per Bruce Springsteen, arrestato dalla polizia del New Jersey per guida in stato d’ebbrezza e consumo di alcolici in zona chiusa.

I fatti risalgono allo scorso 14 novembre 2020, ma il sito Tmz li ha riportati solo nelle ultime ore, dopo esserne venuto a conoscenza tramite l’ammissione di alcuni funzionari del Gateway National Recreation Area di Sandy Hook, dove Springsteen è stato arrestato. The Boss è stato accusato di guida spericolata e in stato d’ebbrezza, oltre che di consumo di alcol in zona chiusa.

Tribunale

Bruce Springsteen è stato arrestato lo scorso novembre, ma dovrà comparire in tribunale nelle prossime settimane, per difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti. Al momento né ‘The Boss‘ e né il suo entourage hanno rilasciato dichiarazioni, evitando di dare risalto a una situazione che Bruce Springsteen avrebbe preferito rimanesse privata.